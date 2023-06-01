１７日の練習前、選手たちは現地のイーストテネシー日本語補習授業校とメンフィス日本語補習校に通う６〜１８歳の総勢６４人の子どもたちと交流した。そこで生徒を代表してメッセージを読み上げたのが西沢瑠唯（るい）くん（１４）だった。「日々の勉強や海外生活で壁にぶつかった時、どんな時も諦めない勇気をくれるのがサムライブルーの皆さんの戦う姿です」「皆さんが世界の頂点を目指して躍動する姿を応援しています」などの