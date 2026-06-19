4000点以上の女児の写真や動画が「（間違っているところは）まったくありません」障害のある５歳の女児を自宅に連れ込み、わいせつな行為に及んだ男。法廷では180?はありそうな長身とは裏腹に、聞こえるか聞こえないかくらいの小さな声で罪を認めた。「’26年４月11日、警視庁少年育成課と八王子署は障害児支援施設で児童の送迎を担当していた元職員・後藤隆也被告（46）を不同意わいせつなどの疑いで逮捕しました。後藤被告は’24