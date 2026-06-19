◇W杯北中米大会1次リーグB組ボスニア・ヘルツェゴビナ1―4スイス（2026年6月18日イングルウッド）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグB組第2戦は18日（日本時間19日）、ボスニア・ヘルツェゴビナ（FIFAランク63位）がスイス（同19位）に1―4と敗戦。40歳のFWエディン・ジェコ（シャルケ）が今大会初出場したが無得点のまま後半19分に途中交代。退場者を出し数的不利となったことも響き終盤に失点を重ねた。W