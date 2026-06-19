【「ダストランド」1巻】 6月19日 発売 価格：880円 「ダストランド」1巻 【拡大画像へ】 秋田書店は、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」1巻を本日6月19日に発売した。価格は880円。 本作は「クローズ」「WORST」の正統続編で、「ヤングチャンピオン」にて連載が行なわれている作品。“幽霊団地”と呼ばれる中原団地に越してきた少年・浅田陽羽利が、同じ棟に