大谷は直近2登板で7失点、隠れ防御率1位から陥落【MLB】ドジャース 5ー4 レイズ（日本時間18日・ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、本拠地レイズ戦に「1番・投手」で先発出場し、6回7安打4失点で今季7勝目を挙げた。もっとも、失点数は今季ワースト。防御率も1.47に後退した。今シーズンはサイ・ヤング賞も狙える快投を連発しているが、果たして現実度はどれほどあるだろうか。大谷にとって、何