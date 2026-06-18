Ｊ１横浜Ｍの２０２６〜２７年シーズンの新監督として、オーストラリアＡリーグ・オークランドＦＣの監督を務めるスティーブ・コリカ氏（５３）の就任が決定的となったことが１７日、複数の関係者の話で分かった。コリカ氏は現役時代、主に攻撃的ＭＦとしてプレーし、オーストラリア代表としても３２試合に出場した。引退後は指導者に転じ、シドニーＦＣの監督としてＡリーグを２度制し、ＡＣＬ（現ＡＣＬＥ）で横浜Ｍとの対戦