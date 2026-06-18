NECは6月18日、NATOサイバー防衛協力センター(Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence、以下CCDCOE)が主催するサイバー防衛演習「Locked Shields 2026(ロックド・シールズ2026)」に参加したと発表した。あわせて、本演習における日本チームのネットワークや分析環境を含むサイバー防衛演習環境の設計・構築を関連組織と連携して支援したほか、参加者へ事前演習を提供したとしている。Locked Shields 2026の日本チームの様