V6として活動していた20th Century（トニセン）の坂本昌行・長野 博・井ノ原快彦が、2000年放送のアニメ『犬夜叉』初代OP「CHANGE THE WORLD」から26年の時を経て、高橋留美子原作のアニメ『MAO』（NHK総合 土曜23時45分〜）第2クールのオープニングテーマを担当することが決定した。オープニングテーマの楽曲は「僕らが上書きする世界」となり、第2クールは7月4日放送の第14話からとなる。【動画】V6が歌う！『犬夜叉』初代OP映