ドル円、一時１６１円台後半まで急伸終盤に急速に伸び悩む＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、前日のＦＯＭＣを受けたドル高の流れが継続する中、ドル円は買いが強まり、一時１６１円台後半まで急伸。ＮＹ時間に入るとドル高に加え、円安の動きも加わった。 序盤は介入への警戒感から上値に慎重だったものの、１６１円を突破すると買いが膨らみ、ストップを巻き込んで上昇。１６２円を日本の当局の介入ポイントの１