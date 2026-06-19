北中米ワールドカップを戦う日本代表は18日、アメリカ・ナッシュビルのベースキャンプ地を出発し、グループリーグ第2戦のチュニジア戦に向けてメキシコ・モンテレイに渡った。対戦相手のチュニジアは初戦でスウェーデンに5失点で敗れた後、超異例の監督交代を大会中に決断。後任には元サウジアラビア代表監督のエルベ・ルナールを招聘しており、日本にとっては不気味な相手となる。日本代表は森保一監督の就任以降、ルナール監