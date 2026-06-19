ブラジル代表のネイマールが、復帰に向けて大きな一歩を踏み出したようだ。ブラジルメディア『ge』が、ワールドカップ期間中の最新状況を伝えている。ブラジル代表は現地６月13日、北中米W杯のグループC第１節でモロッコ代表と対戦。21分に先制を許したものの、32分にヴィニシウス・ジュニオールが鮮やかな同点ゴールを決め、１−１で引き分けた。この試合でネイマールはメンバー外。大会前に負った右ふくらはぎの怪我の影響