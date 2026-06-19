◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＢ組第２戦スイス４―１ボスニア・ヘルツェゴビナ（１８日、ロサンゼルス競技場）６大会ぶり１３度目出場のスイス（ＦＩＦＡランク１９位）が、３大会ぶり２度目出場のボスニア・ヘルツェコビナ（同６４位）を４―１で下した。ともに大会初勝利を狙う両チームが激突。スイスは０―０の後半２９分、左クロスから相手クリアボールを途中出場の２０歳ＭＦマンザンビ（フライブルク）が右足のダ