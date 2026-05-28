《ほしのあき？！？！？！》

5月27日、あるユーザーがXに投稿したそんなポストが大きな注目を集めている。

「このユーザーは、女性向け月刊誌『美ST』編集部によるほしのあきさんのインタビュー動画の切り抜き画像2枚とともに、冒頭の一文を投稿。かつてグラビアアイドルとして一世を風靡したころに比べ、かなり落ち着いた雰囲気に見えたことから、SNSではさまざまな声が寄せられました。28日現時点で1000万回を超えるインプレッションを記録しています」（芸能記者）

49歳となったほしのの近影に対し、コメント欄では

《町へ繰り出せ!!ワイはこんなに美しい49歳みたことないわ…》

《昔のまま可愛いのに、大人の綺麗さまで増してるの強すぎる》

《これで49歳はバグってるとしか思えない…！美魔女すぎる》

など、変わらぬ美貌に賞賛をおくる声が多い。

「ほしのさんといえば、『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）や『クイズ！ヘキサゴンII』（フジテレビ系）など、2000年代に数多くのバラエティ番組に出演していたものの、いわゆる“ペニオク騒動”に関わっていたことで、2012年以降、芸能活動を休止。長らく表舞台から姿を消していました。

騒動から10年ほど経った2023年に芸能活動を再開。2024年3月には、47歳の誕生日を機にInstagramの公式アカウントを開設し、2025年8月にはストーリーズで整形したことを報告。《人中（鼻の下）短縮レーザーで1ミリ短くなったよ!! もっと短くなりたい》と投稿し、施術前後の『ビフォーアフター写真』も公開しました。

今年5月1日にも《久し振りの肌育注射》と、施術後の少しボコボコとした肌を公開しながら、美容医療をおこなったことを報告。《先月したBBL（※編集部注：光治療の一種）でのシミが取れて肌も明るくなったから嬉しい〜》と明かすなど、49歳となった今も自分磨きに余念がないようですね」（同）

Instagramでは、白髪ケアからフラフープまで、さまざまな美容法に挑戦しているほしの。1児の母となっても、輝きは健在のようだ。