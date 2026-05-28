レバンガ北海道が横浜BCから松崎裕樹を獲得…プロ初の移籍に「力になれるように頑張っていきます」

5月28日、横浜ビー・コルセアーズは、松崎裕樹と双方合意のうえで契約を解除し、同選手が退団することを発表した。また、同日にはレバンガ北海道からも2026－27シーズンの選手契約締結が発表されており、同クラブへの移籍が決まった。

長崎県出身で現在25歳の松崎は、192センチ95キロのシューティングガード兼スモールフォワード。福岡第一高校から東海大学へと進学し、在学中の2023年1月に横浜BCへ加入してBリーグでのキャリアをスタートさせた。今シーズンのB1リーグ戦では53試合に出場し、1試合平均1.7得点0.8リバウンド0.4アシストを記録した。

今回の発表に際し、プロキャリアをスタートさせた横浜BCを通じて、松崎は「このチームでプロとしてのキャリアをスタートできたことを本当に誇りに思います。これからもビーコルの名前に恥じない選手になれるよう頑張っていきます」と感謝を伝え、「またビーコルのコートに立ったときには、より成長した姿を見せることができたらいいなと思います。試合のときはバチバチやり合いましょう」と古巣での対戦を心待ちにした。

そして、プロ初の移籍が決まった新天地の北海道を通じては、「北海道の皆さんはじめまして！このたび入団することになりました松崎裕樹です。僕自身初めての移籍で不安もありますが、昨シーズン躍進を見せたレバンガ北海道の力になれるように頑張っていきます。そして何よりも自分をレバンガ北海道に受け入れてくださった球団関係者の皆さんに感謝して、努力していきます！レバンガブースターの皆さん応援よろしくお願いします！」と意気込みを語った。

また、北海道の桜井良太GMもクラブを通じてコメントを発表。「松崎裕樹選手が加入してくれることとなりました。トランジションの場面での展開力やサイズとフィジカルを生かしたディフェンスが持ち味の選手で、チームの基礎を強固にしてくれると思っています。明るい性格でチームのムードメーカーになってくれることも期待しています。初めての移籍で北海道にやってくる松崎選手へ、温かい全緑応援をよろしくお願いします！」と、新加入の松崎への期待を語っている。

【動画】松崎裕樹2025－26シーズンハイライト