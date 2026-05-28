『日プ新世界』誹謗中傷に声明「削除要請や法的措置を講じる」 視聴者に呼びかけも【全文】
サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』(通称『日プ』『日本版プデュ』）の第4弾『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』（通称『日プ新世界』）の公式サイトが、28日に更新され、誹謗中傷への声明を発表した。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
公式サイトでは「現在、ネット上等において、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております。これらの行為は、練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております」とし、「悪質な発信や拡散行為に対しては、証拠を保全の上、削除要請や法的措置を講じる場合があります」と警告した。
続けて「視聴者の皆さまにおかれましては、不確かな情報や憶測に基づく発信・拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます。練習生が安心して夢に向かって挑戦できる環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします」と注意喚起を行った。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。ファイナルは6月6日午後１時30分から午後3時25分にLeminoでの生配信と、日本テレビ系列全国ネットでの生放送となる。
■声明全文
【重要なお知らせ】誹謗中傷等に関する注意喚起
現在、ネット上等において、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております。
これらの行為は、練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております。
悪質な発信や拡散行為に対しては、証拠を保全の上、削除要請や法的措置を講じる場合があります。
視聴者の皆さまにおかれましては、不確かな情報や憶測に基づく発信・拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます。
練習生が安心して夢に向かって挑戦できる環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
【集合ショット】圧巻！お披露目された『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』練習生
公式サイトでは「現在、ネット上等において、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております。これらの行為は、練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております」とし、「悪質な発信や拡散行為に対しては、証拠を保全の上、削除要請や法的措置を講じる場合があります」と警告した。
『PRODUCE 101 JAPAN』は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iらを輩出した。『日プ新世界』は「新世界の扉を開くグローバルボーイズグループ誕生」を掲げ、全世界から参加者を募集。デビュー組は、日韓同時デビューとなる。
Leminoにて毎週木曜日午後9時から無料配信されるほか、CJ ENMのグローバルK-POPコンテンツプラットフォーム「Mnet Plus」にてグローバル配信される。ファイナルは6月6日午後１時30分から午後3時25分にLeminoでの生配信と、日本テレビ系列全国ネットでの生放送となる。
■声明全文
【重要なお知らせ】誹謗中傷等に関する注意喚起
現在、ネット上等において、練習生に対する誹謗中傷や名誉を毀損する行為、誤解を招く情報の拡散が確認されております。
これらの行為は、練習生の人格や名誉を著しく侵害するものであり、当番組では状況を厳重に監視しております。
悪質な発信や拡散行為に対しては、証拠を保全の上、削除要請や法的措置を講じる場合があります。
視聴者の皆さまにおかれましては、不確かな情報や憶測に基づく発信・拡散はお控えいただきますようお願い申し上げます。
練習生が安心して夢に向かって挑戦できる環境を守るため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。