この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ネコ山が自身のYouTubeチャンネル「ネコ山 ポイ活と投資」にて『【手数料0円】1円リボで入金力爆発 楽天カードあとリボキャンペーン新攻略バトルが始まる 』と題した動画を公開した。楽天カードの「あとからリボ払い」キャンペーンにおいて、リボ払いの手数料を回避しながら最大4000ポイントを獲得する手順を提示している。

動画で取り上げているのは、合計3万円以上の「あとからリボ払い」利用で2000ポイント、さらに指定月のリボ払い請求などの条件達成でプラス2000ポイントが付与されるキャンペーンである。ネコ山は、リボ払いの手数料を払わずにポイント還元を受けるための具体的なテクニックを解説した。

攻略の第一歩として、エントリー後に楽天カードから3万円、または10万円を電子マネーにチャージする。ネコ山は、今回のキャンペーンは期間が極端に短いため、利用明細への反映が速い「VポイントPay」や「ANA Pay」へのチャージを推奨している。チャージした残高は、楽天Edyを経由して楽天キャッシュへと移行させ、楽天証券での投資信託の積立購入に充てられるという。価格変動の少ない短期債券ファンドなどを選べば、事実上現金化に近い運用になると語った。

チャージ利用分が明細に反映されたら即座に「リボ払い」に変更し、直後にAIチャットを通じて返済の手続きを行う。これにより高額な手数料の発生を未然に防ぐ。さらに、追加の2000ポイントを獲得する条件を満たすため、翌月以降にモバイルSuicaへ「1円」をチャージし、それをリボ払いに変更する手法を紹介した。ネコ山は「1円なんで手数料はかからないっす」と述べ、このスキームを駆使して手数料ゼロでの攻略が完了すると結論づけた。

動画の終盤では視聴者からのコメントを紹介し、獲得した期間限定ポイントの消化先や、ビットコイン投資における手数料の落とし穴などにも言及。複雑なポイ活ルートを紐解き、着実に利益を積み上げるための実践的なノウハウが詰まった内容となっている。

YouTubeの動画内容

01:18

合計3万円以上の「あとからリボ払い」利用で最大4000ポイント還元
05:06

楽天カードあとリボキャンペーンの攻略手順をステップで解説
06:25

利用明細がリボに変更されたら「すぐ返済」して手数料を回避
06:49

条件達成の鍵を握るモバイルSuicaへの「1円チャージ」
09:58

ポイントは貯めるな？視聴者からのコメントと投資運用についての見解

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