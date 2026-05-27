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AIバブルは崩壊したのか、それとも加速しているのか。市場に飛び交う終焉論をよそに、NVIDIAが叩き出した決算数字はその問い自体を無意味にするほど強烈だった。



実業家のマイキー佐野氏は、今回の決算を一言で「バグりまくっている」と表現した。売上高は前年比で約85%増に達し、営業利益率は業界常識をはるかに上回る水準を記録した。研究開発費や人員増強により営業費用が前年の1.5倍に膨らんでいるにもかかわらず、それを余裕で吸収してなお圧倒的な利益を残す収益構造は、もはや通常の事業分析の枠組みでは捉えきれない領域に踏み込んでいる。



注目すべきは数字だけではない。今回の決算から、これまで除外されていた株式報酬費用を正式なコストとして認める開示方法へと変更された。厳しい会計基準を自ら適用してもなお驚異的な利益が残るという事実は、市場に対する強烈なメッセージとなっている



顧客構成の変化も見逃せない。これまで一部の巨大クラウド企業への依存が懸念されていたが、AI専用クラウドの新興事業者や国家主導のインフラ整備へと需要が分散しつつある。佐野氏によれば、多数の国で国家レベルの採用が広がっており、AIインフラはもはや特定企業の内部設備ではなく、社会基盤そのものへと変貌しつつある。



一方で、これほどの好決算にもかかわらず株価が下落したことは、市場の「情報格差」を浮き彫りにした。数百ページに及ぶ決算書を精読できる個人投資家はごく少数であり、多くは表面的な数字と周囲の動向だけで売買判断を下す。この構造的な非対称性が、好材料があっても株価が乱高下する一因だと佐野氏は指摘する。



AI半導体業界そのものも転換点を迎えつつある。次世代製品の投入計画、新興チップ企業の台頭、業界内での再編や大型買収の加速--これらが重なる2026年以降に、業界の構造が大きく塗り替わる可能性があると佐野氏は見ている。佐野氏の視線は常に、数字の背後にある「構造の変化」へと向けられている。