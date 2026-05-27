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「知らないと損をする？」工場転職のプロが明かす、本当に稼げる資格トップ10

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「工場転職のプロ」であるケンシロウ氏が、YouTubeチャンネル「即日入寮チャンネル」にて、「工場転職で稼げる資格ランキングトップ10」と題した動画を公開した。動画では、工場勤務において採用率の向上や年収アップに直結する資格のランキングを解説している。



ケンシロウ氏は冒頭、工場で働くにあたって資格が本当に役立つのかという疑問に言及する。資格とは「過去に頑張った結果として証明される証のようなもの」であり、所持していることで「仕事に対する向き合い方やより極めようという専門性、その人の性格が表れる」と指摘。年齢を重ねてからの未経験転職においても、資格の有無によって採用率や時給面での優遇が大きく変わると語る。



動画のメインとなるランキングでは、CランクからSランクまで10個の資格を紹介している。第10位の「機械保全技能士」は、設備トラブルを未然に防ぎラインの停止時間を短くする「工場にいる医者」のような存在であり、年収アップが期待できると解説。Aランクの第3位には「第2種電気工事士」がランクインし、国家資格ゆえに取得は難しいものの、将来的に保全業務に従事したい人にとっては必須の資格であると語る。また、第2位の「危険物取扱者 乙4」については、工場で必ず使用される潤滑油などの管理に必要であり、取りやすく年収アップも見込める資格として推奨した。



そして、Sランクの第1位に輝いたのは「フォークリフト運転技能」である。ケンシロウ氏は、この資格を「持っているだけで採用率が全然違う」と断言し、工場や物流業界など至る所でニーズがあることを強調した。これから工場でのキャリアアップを目指す人にとって、どの資格が自身の目標に必要なのか、明確な指針となる有益な解説だ。