元ＡＫＢ４８・西野未姫が５月８日に出産した第２子男児の名前を公開した。

２７日までに自身のインスタグラムを更新した西野は「山本家第二子の名前は山本頑馬（がんば）くんです」と第２子の名前が決定したことを報告。

「１人目の時とは違ってたくさん候補をだしてギリギリまで悩んで決めました！！山本家って？って思った時に、どんな時でも『にこっり』みんなで協力して『がんば』る家族という事でけーが名付けました」と夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が命名したと明かした。

さらに「２枚目はガッツポーズをしてるがんば」と続け、タオルの上に寝転びガッツポーズをする頑馬くんの姿を収めたショットをなどを披露した。

この投稿には「素敵な名前」「小学校入ると、授業で名前の由来を問われる時があると思いますが、皆んなの前で素晴らしい発表が出来ますね」「響きが良い〜」「可愛いです 成長楽しみにしてます」「想像も付かないお名前で！流石けーちょん」「ほっこりする名前のゆらいですね」「にこりちゃんに続いて良いお名前」などの声が寄せられている。

西野と山本は２０２２年１１月に結婚を発表し、３１歳の“年の差婚”が話題に。２４年１０月には第１子長女・にこりちゃんが誕生。今年５月８日に第２子男児の出産を報告していた。