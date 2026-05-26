ロジクールは、ゲーミングブランド「ロジクールG」から有線ゲーミングキーボードの新製品「GX512 X 75 有線ゲーミングキーボード」と「GX512 X 98 有線ゲーミングキーボード」を6月11日に発売します。カスタマイズ性を高め、メカニカルスイッチをアナログスイッチに差し替えられるデュアルスワップ機能を搭載するのが大きな特徴です。

カスタマイズ性に優れるデュアルスワップ機能を搭載

75％サイズと98％サイズの2モデルをラインアップ。全キーが主要なアナログスイッチとメカニカルスイッチの多くに対応します。左手側と矢印キーの41キーはトンネル磁気抵抗効果を使ったTMRセンサーを搭載し、アナログスイッチと組み合わせることで高感度かつ高解像度なラピッドトリガー機能を実現します。8000Hzのポーリングレートに対応する高い反応速度も特徴。

アナログスイッチでは、押し込んだときに2段階でアクチュエーションポイントを設定できるラバーリング“SAAPリング”が利用可能。

キーボード本体の背面には9個のアナログスイッチと5個のSAAPリングを収納するストレージが用意されています。付属のキーキャップとスイッチのプーラーでスイッチやキーの交換が可能。

ロジクールGブランドで初めてシリコン製のガスケットマウント構造を採用し、柔らかい打鍵感と静音性を両立しています。

右上にデュアルダイヤルを搭載し、回転でライティングの明るさや音量の操作、クリックでミュートや消灯などの操作に対応し、操作内容は専用アプリケーション「G HUB」からカスタマイズ・設定ができます。

カスタマイズ自在なライティングはパームレストと連携

ゲーミングデバイスらしく個別のキーが光るのはもちろん、前面に大面積の発光ギミック「LIGHT BAR」を搭載。

LIGHT BARを含め発光パターンやカラーをG HUBから自在にカスタマイズできます。

別売りのパームレスト「G512 X PALM REST」と組み合わせると、LIGHT BARのライトを透過してより派手なライティングが楽しめます。

本体カラーはブラックとホワイトの2色。キーボード本体のロジクールオンラインストアでの販売価格は、75％キーボードが3万2780円（税込）、98％キーボードが3万6080円（税込）。75％パームレストは6490円（税込）、98％パームレストは7480円（税込）です。