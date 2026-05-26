横浜EXが大橋大空、杉山裕介との契約継続を発表…キャプテンの大橋「優勝という景色をみられるように」

5月26日、横浜エクセレンスは、大橋大空、杉山裕介の2選手との選手契約継続を発表した。なお杉山の契約期間は2年で、2027－28シーズンまでの契約となる。







大橋は大阪府出身の27歳で、165センチ65キロのポイントガード。2023－24シーズンに島根スサノオマジックでプロデビューを果たすと、2024－25シーズンに横浜EXに加入した。今シーズンはB2リーグ戦56試合に出場し、平均3.8得点1.6リバウンド3.3アシストを記録した。





杉山は静岡県出身の25歳で、183センチ85キロのポイントガード。2022－23シーズンにプロキャリアをスタートさせると、2025－26シーズンは横浜EXでプレーした。今シーズンはB2リーグ戦全60試合に出場し、平均3.8得点2.7リバウンド1.0アシストを記録した。

今回の発表に際して、2選手はチームを通して下記のようにコメントした。

■大橋大空



「2026-27シーズンも横浜エクセレンスの一員として戦える事をとても嬉しく思います！自分にとって横浜エクセレンスでプレーをするのは3シーズン目になります！年々、応援していただいている方、見ている方の横浜エクセレンスへの熱が上がっているのを肌で感じています！来シーズンはもっともっと見ている皆さんに楽しんで、わくわくしていただけるように、そして感謝の気持ちを忘れずに精一杯戦っていきます！EXsの皆さんと一緒に優勝と言う景色をみられるように！たくさんの応援よろしくお願いします！Let’s go EXCELLENCE!」

■杉山裕介



「日頃よりご支援・ご声援をいただき、ありがとうございます。このたび、横浜エクセレンスと複数年契約を締結させていただきました。自分を信頼し、評価してくださったクラブには本当に感謝しています。そして、いつも支えてくださるEXsの皆さまと共に、このチームの歴史を築いていけるよう頑張ります！引き続き応援よろしくお願いします」

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