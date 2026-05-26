声優の宮野真守（42）が26日、公式ブログを更新。2010年から続けている「アメーバブログ」について、6月7日をもって更新を終了すると発表した。

2010年から更新している宮野のオフィシャルブログ。この日「アメーバブログについてのお知らせ」と題し「宮野の声を楽しみにしてくれている皆様へ この度、ファンクラブサイトリニューアルオープンにつき、アメーバブログでの更新は6/7（日）に、終了することになりました」と報告した。

「ちなみに、過去の記事は残ります！」と説明し、6月8日からは「ファンクラブサイトに『MAMO LINK』という場所を作ったので、そこで、宮野真守のリアルな声を届けていきたいと思っています」と、ファンクラブ内のコンテンツに移行するとした。

「MAMO LINK」について「まさにみなさんとリンク、もっと深く繋がっていきたいという想いを込めて、名付けました！」と思いを説明。「日記というより、宮野のその時のリアルタイムな気持ちを、ポツリポツリと、つぶやいていく、語っていく場所になると思います。みなさんとの会話、対話を楽しむように、届けていきたいです！何卒、よろしくお願い致します！」と呼びかけた。