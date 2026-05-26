「なんで顔に肉つかないの」人気女性YouTuber、身長＆体重を大公開！ 「太ってみえない」「激カワやなあほんま」
YouTuberのになにさんは5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。身長と体重を明かし、かわいらしいプライベートショットも公開しました。
【投稿】になにの体重は？
これを見た人からは「あいかわらず激カワやなあほんま」「私もそうだけど、身長と体重あるとピンでのスタイルは良くても友達と並ぶと全体的にパーツがでかいのよなあ」「おいおい、このオンナどんどん可愛くなるやんけ!!」「なんで顔に肉つかないのかわいすぎ」「身長164cmあると60kg近くあっても太ってみえないの羨ましい」といった声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【投稿】になにの体重は？
「かわいすぎ」になにさんは「骨格ストレートのトップス全部ZARAでいい 164cm59kgになりました 堀口恭司を抜かしています」とつづり、4枚の写真を投稿。自身のさまざまなソロショットです。かわいらしい笑顔を見せた姿や、スタイリッシュな全身ショットなどが見られます。どれも美しいボディラインが際立っています。
「ZARAのトップス骨格ストレート優勝過ぎ」3月13日にも「ZARAのトップス骨格ストレート優勝過ぎ お気に入りすぎて、黒も緑もベージュも持ってる」と、自身の体型に関する投稿をしていたになにさん。こちらに掲載している写真も、とても美しいです。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)