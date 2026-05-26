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「相手はなぜそうするのかを理解しているのか」9年住んで分かった外国人同士の不満と提言

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パクくんが自身のYouTubeチャンネルで「日本人は知らない…外国人同士で語られる“日本の悪口”がやばすぎる理由3選｜9年住んで分かった本音」を公開した。動画では、日本在住9年間の経験を踏まえ、一部の外国人が日本に対して強い不満を抱く理由と、その背景にある構造的な認識のズレについて解説している。



パクくんは、出会ってきた外国人の99％は日本が好きである一方で、残り1％の外国人が「強めの不満をぶつける」と指摘。その特徴を3つのパターンに分類して紐解いた。



1つ目は「旅行に来てあげている」という意識だ。一部の観光客は「俺たち日本にお金使ってあげているのに、なんでこんな扱いなんだ」と不満を漏らすという。京都などの観光地では、人口を遥かに超える観光客が押し寄せるインフラ崩壊レベルの事態が起きており、価格による需要抑制が行われている。しかし、内部事情を知らない外国人は、メディアの単純化された報道も相まって「お金を落としているのだから優遇しろ」と誤解してしまうと分析した。



2つ目は「日本に住んであげている」という考え方だ。日本で働き、税金を納め、人手不足を支えていることから、「自分は優遇されるべきだ」という発想に飛び、摩擦を生んでいると指摘。パクくんは、外国人が住めるのはあくまで日本政府の許可があってこそだと述べ、「俺たちが韓国経済回してるんだからルールを変えろ」と外国人に言われたらどう感じるかと、母国である韓国を例に挙げて逆の立場から考える重要性を説いた。



3つ目は「この国は間違っている」という思考だ。自国の常識を基準に、日本の遠回しなコミュニケーションや現金文化を遅れていると批判するケースに言及。パクくんは、日本の丁寧さは社会の安定や職人精神から、現金への信頼は地震大国としての記憶から来ている側面があると解説し、「他の外国とは違う前提で最適化されている社会なんだ」と語った。



最後にパクくんは、完璧な国など存在しないとし、「相手はなぜそうするのかを理解しているのか」と提起。ただ不満を並べるのではなく、背景を理解しようとする姿勢こそが、異文化と調和するための鍵であると力強く締めくくった。