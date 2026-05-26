元ＮＨＫでフリーの中川安奈アナウンサーが、ミニスカートのゴルフウェア姿を公開した。

中川アナは２６日までに、自身のインスタグラムを更新。「人生初のゴルフコンペデビューしました」と記し、白いミニスカートに白のトップスを合わせたウェア姿でのゴルフ場ショットを投稿。

「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて．．．」「でも当日はサンデースポーツでたくさんお世話になったうっちーさんと同じ組でまわらせていただき、そのほかのメンバーのお二人も優しくあたたかくて、とっても楽しいあっという間のラウンドでした それにしてもうっちーさん、ドライバーの飛距離がすごすぎたなぁ」と、プロ野球のソフトバンクなどで活躍した内川聖一さんとのツーショットもアップ。

「結果は自己ベストタイのスコア なかなかＰＢ更新は難しいですね！笑」とつづった。

この投稿には、「いい経験が出来て良かったし、ウェア姿が似合っていて美脚が素敵です」「いつも美しい写真ありがとうございます」「ゴルフ安奈さんめちゃくちゃ綺麗 一緒にコース回りたい」「美しいスタイル」「可愛いすぎ」などのコメントが寄せられた。