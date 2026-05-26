「日本で一番売れているクルマ」がまもなくマイナーチェンジへ!?

2025年に「日本で一番売れているクルマ」の栄冠を手にしたのがホンダの軽スーパーハイトワゴン「N-BOX」です。

20万1354台もの販売台数を記録したN-BOXは、軽自動車部門では4年連続、登録車をふくめても4年連続での首位獲得となります。

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2011年に初代が登場したN-BOXですが、現在販売されているのは2023年に登場した3代目です。

3代目では、プラットフォームやパワートレインといった基本的な構造を先代から引き継いでおり、自然吸気エンジンとターボエンジンというラインナップや、それぞれにFFと4WDが設定されるといった点に変更はありません。

軽規格のため、ボディサイズについても大きな変化はなく、軽乗用車としては最大級となる室内空間は健在です。

一方、軽自動車としてははじめて「ホンダコネクト」を採用したほか、先進安全運転支援システム「ホンダセンシング」も最新のものが搭載されるなど、機能面で大きな進化を遂げています。

また、2024年9月にはベースモデルと「N-BOX カスタム」に次ぐ選択肢として、アウトドアテイストの「N-BOX ジョイ」が追加されました。

直近では、2025年12月に「カスタム」の特別仕様車として、ブラックをアクセントとしたパーツを内外装にあしらった「ブラックスタイル」が追加されています。

なお、2026年4月現在の価格（消費税込）は、173万9100円から247万5000円となっています。

圧倒的な人気を誇るN-BOXですが、登場からまもなく3年が経過するこのタイミングで、初のマイナーチェンジがおこなわれるようです。

「新型」の登場は2026年9月？その内容は？

都内のホンダ販売店担当者は、N-BOXのマイナーチェンジについて次のように話します。

「現時点ではホンダからの正式なアナウンスはありませんが、N-BOXのマイナーチェンジは2026年9月ごろにおこなわれる見込みです。

その場合、7月末から8月頭にかけて予約受注が開始されることになると思います。

今回のマイナーチェンジでは、ベースモデルと『カスタム』、そして『ジョイ』のすべてでエクステリアのデザインが変更されるようです。

詳細は不明ですが、ベースモデルはより先進的な印象となり、『カスタム』はより力強い印象に生まれ変わると聞いています。

また、ここまで好調とは言えない『ジョイ』についても、テコ入れがおこなわれると言われています。

たとえば、内外装のデザインのアップデートにくわえて、新グレードの設定などがおこなわれるかもしれません。

機能面での変更点としては、近年のホンダ車で採用が進む9インチの『Google搭載ナビ』が導入される可能性が濃厚です。

そのほか、ボディカラーの変更やオプションの見直しといった変更点が予想されます。

ただ、やはり一定の値上げは避けられないと思います。

グレードによるとは思いますが、5〜10万円の値上げとなる可能性は高そうです」

※ ※ ※

誕生から15年を迎えるN-BOXは、ここまで空前の大ヒットを記録してきました。

一方、現在はスズキ「スペーシア」やダイハツ「タント」といったライバルが強烈な追い上げを見せているほか、2026年夏にはBYDの軽スーパーハイトワゴンEV「ラッコ」も発売される予定です。

そうしたなかでおこなわれるマイナーチェンジは、ユーザーにとってN-BOXの強みを再認識させてくれるものとなるのか、ホンダからのさらなるアナウンスが待たれます。