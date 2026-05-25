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「KIDSPRO キッズ・プログラミング教室」が「【Roblox Studio】オリジナル剣を作ろう Part3！パーティクル・トレイル・サウンドで剣を演出しよう！」を公開した。Roblox Studioでオリジナルの剣を作るチュートリアルの完結編として、エフェクトや効果音を加えて本格的なアイテムに仕上げる方法を解説している。



本シリーズは、Blenderなどの高度な3Dソフトが使えなくても、TinkerCadでモデリングした剣をRoblox内で使えるようにする実践的な内容だ。動画ではまず、剣から電気が発生しているような「パーティクル（ParticleEmitter）」の設定をゼロから行う。RobloxのストアからアセットIDを使ってテクスチャを適用し、水色に変更。暗闇でも自ら発光する「LightEmission」や、時間経過で大きさと透明度が変化するグラフ設定を丁寧に解説し、「電気がパチッとはじけてスッと消える」ような動きを表現している。「LockToPart」をオンにすることで、エフェクトが剣にぴったりと追従するようになるという。



次に、剣を振った際に光の残像が残る「トレイル（Trail）」を追加する。剣の先端と根本にアタッチメントを設定し、それらの間に軌跡が描かれるようにする。「FaceCamera」をオンにしてどの角度からも軌跡が見えるようにし、スクリプトを用いて剣を振ったときだけトレイルが表示されるよう表示設定を細かく制御している。



最後に、ツールボックスから効果音を検索して追加する手順を紹介。「electric explosion」などのサウンドを剣のパーツに挿入し、スクリプト内でサウンドオブジェクトを取得して、剣を振る動作に合わせて再生されるコードを記述している。



これらのプロパティ調整やスクリプト記述の手順を踏むことで、初心者でも見た目と音にこだわったクオリティの高いオリジナル武器を自作できる。ゲーム制作の基礎を実践的に学べるチュートリアルは、自分だけのRobloxゲームを作り上げるための大きな一歩となるだろう。