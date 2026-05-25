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フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「背中を徹底的に伸ばすストレッチ」を公開しました。この動画では、肩甲骨と背骨周りを集中的にほぐし、姿勢をリフレッシュさせるプログラムを紹介しています。



プログラムは各種目20秒ずつ、テンポよく行われるのが特徴です。まず、肘で円を描くように腕を回し、肩甲骨から動かす意識で背中を温めます。続いて、両手を交互に持ち上げて肩甲骨を上下にスライドさせる動きや、肘を90度に曲げてロボットのように腕を上下させる「ロボットアーム」で、背中周りの筋肉を多角的に刺激します。



中盤では、片腕ずつ脇腹を縮めて伸ばすストレッチで体側を丁寧にほぐします。その後、背中で手を組んで持ち上げたり、両腕でY字とW字を描く動きで肩甲骨を大きく動かしたりと、普段の生活ではあまり使わない背中の深層部へアプローチしていきます。のが氏は、一連の動作を通して、腕だけでなく肩甲骨から動かすことをポイントとして挙げています。



動画の最後には、両手を胸の前で組んで背中を丸め、8の字を描くように動かして、使った筋肉をクールダウンさせます。約6分間のプログラムは、寝る前や仕事の休憩時間といった短い時間でも実践可能です。日々のスキマ時間を利用して、背中のコンディションを整えてみてはいかがでしょうか。