乃木坂46卒業の梅澤美波、デコルテ際立つ卒業ドレス姿公開「黒ドレスの理由に泣いた」「気高さを感じる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/25】乃木坂46を卒業した梅澤美波が5月24日、自身のInstagramを更新。卒業コンサートで着用したロングドレス姿を公開した。
【写真】27歳元乃木坂キャプテン「異次元に美しい」色白デコルテ輝く黒ドレス姿
5月21日に東京ドームで開催された「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて、「梅澤美波 卒業コンサート」を行い、乃木坂46を卒業した梅澤。「黒いドレスには、“あなた以外に染まりません”という 相手への強い信頼の意味があります」「乃木坂46というグループへの、強い忠誠心です。私から、乃木坂46へ、感謝を込めて」と、卒業ドレスに黒を選んだ理由と、グループへの想いを告白。「素敵なドレスを、本当にありがとうございました」と感謝を記し、黒のロングドレス姿を披露した。ボリュームのある黒のベアトップドレスで、すっきりと開いた首元からは白く美しいデコルテが際立っている。
あわせて、卒業祝いの特大ケーキを前にしたオフショットも公開している。
この投稿に、ファンからは「デコルテが綺麗すぎる」「異次元に美しい姿」「グループへの愛の深さに胸が熱くなった」「女王様みたいに気高さを感じる」「黒ドレスの理由に泣いた」「たくさんの感動を本当にありがとう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元乃木坂キャプテン「異次元に美しい」色白デコルテ輝く黒ドレス姿
◆梅澤美波、美デコルテ際立つ黒の卒業ドレス
5月21日に東京ドームで開催された「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」にて、「梅澤美波 卒業コンサート」を行い、乃木坂46を卒業した梅澤。「黒いドレスには、“あなた以外に染まりません”という 相手への強い信頼の意味があります」「乃木坂46というグループへの、強い忠誠心です。私から、乃木坂46へ、感謝を込めて」と、卒業ドレスに黒を選んだ理由と、グループへの想いを告白。「素敵なドレスを、本当にありがとうございました」と感謝を記し、黒のロングドレス姿を披露した。ボリュームのある黒のベアトップドレスで、すっきりと開いた首元からは白く美しいデコルテが際立っている。
◆梅澤美波の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デコルテが綺麗すぎる」「異次元に美しい姿」「グループへの愛の深さに胸が熱くなった」「女王様みたいに気高さを感じる」「黒ドレスの理由に泣いた」「たくさんの感動を本当にありがとう」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
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