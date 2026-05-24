女優の佐々木希が２４日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。「本当に性格悪い」と自らを責める友人の女優とのエピソードを振り返った。

番組では、プライベートで付き合いのある女優・夏菜が寄せた佐々木の人となりについてのコメントを紹介。宇賀神メグアナウンサーが「希は世間のイメージとは裏腹に実はとっても『自由すぎる素顔』を持っています」と読み上げて、家族ぐるみで遊びにいったときのエピソードを披露した。

出かける前日に夏菜がＬＩＮＥで「あしたお弁当作る？」と連絡したところ、佐々木は「うーん、まあ適当に作るかな」「ソーセージ詰めるだけ（笑）」と返信。夏菜は「私も重い腰を上げて、当日の朝からガッツリお弁当を作っていました。すると、そこへ希から『弁当やめた（笑）のちほー』とあっさりＬＩＮＥが」と当日になってはしごを外されたと暴露。さらに「ちゃっかり私のお弁当まで狙ってきました（笑）あっけらかんとして甘えてくるマイペースさ…自由すぎます」とコメントした。

苦笑いで聞いていた佐々木は「やっちゃいました。本当に性格悪い！それは性格悪い！」と申し訳なさそうにして自らをバッサリ。

ＭＣの加藤浩次が「夏菜さんは、優しくおもしろく言ってくれてますけど、結構イラッときてますよ」とイジると、佐々木は「これは性格悪い、絶対に。いや言うたのに…『作ろうかな』って言って。もうホントにみんなに怒られました。『それはないでしょ！』って。ああやっちゃったと思って」と猛省を繰り返していた。