仙台vs横浜FC スタメン発表
[5.23 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第18節](ユアスタ)
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 五十嵐聖己
DF 5 菅田真啓
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 7 荒木駿太
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 24 永井大義
DF 55 ハン・ホガン
MF 4 湯谷杏吏
MF 8 武田英寿
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
MF 78 岩崎亮佑
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
※14:00開始
主審:川俣秀
<出場メンバー>
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 2 五十嵐聖己
DF 5 菅田真啓
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 7 荒木駿太
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
MF 42 石井隼太
FW 20 中田有祐
FW 27 岩渕弘人
控え
GK 1 堀田大暉
DF 24 永井大義
DF 55 ハン・ホガン
MF 4 湯谷杏吏
MF 26 横山颯大
MF 37 杉山耀建
FW 18 梅木翼
FW 40 安野匠
監督
森山佳郎
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 5 細井響
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 13 窪田稜
MF 26 横山暁之
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 9 ルキアン
控え
GK 42 石井僚
DF 16 伊藤槙人
DF 24 秦樹
MF 14 高塩隼生
MF 35 宇田光史朗
MF 39 遠藤貴成
MF 78 岩崎亮佑
FW 49 駒沢直哉
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔