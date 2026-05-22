BTC¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ë¤ÏÊÆ¥¤¥é¥ó¶¨µÄ¤ÈÊÆPCE¤¬¾ÇÅÀ¡¢AI´üÂÔ¤ÈÀ¯ºöºàÎÁ¤¬²¼»Ù¤¨¤«
º£½µ¡Ê5·î15Æü～5·î21Æü¡Ë¤ÎÁê¾ìÆ°¸þ
Áê¾ì²ó¸Ü BTC¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ë¡§ÃæÅì¥ê¥¹¥¯¤ÈÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤ÇÆðÄ´¿ä°Ü
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¥¤¥é¥ó¤ÎÏÂÊ¿¹ç°Õ¤¬¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¸¶Ìý¹â¤ËÈ¼¤¦¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤ä¶â¤È¤È¤â¤ËÆðÄ´¤Ê¿ä°Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
½µÁ°È¾¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÀïÁè½ª·ë¤ä¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤¬Ë³¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤·¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤ÈÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¶ÉÌÌ¤Ç¤ÏËÜÍèÇã¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¶â¤â¡¢ÊÆ¶âÍø¾å¾º¤Ø¤Î·Ù²ü¤«¤éÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢ÊÆ¹ñ³ô¤â²¼Íî¡£¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë¤âÇä¤ê¤¬ÇÈµÚ¤·¡¢BTC=76,000¥É¥ë¡ÊÌó1,208Ëü±ß¡ËÉÕ¶á¤Þ¤Ç²¼Íî¤·¤¿¡£
¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬¡¢5·î19Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥é¥ó¹¶·â¤ò±ä´ü¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢ÏÂÊ¿¹ç°Õ¤Ë»ê¤é¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¿·¤¿¤Ê¹¶·â¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¡£ÃæÅì¾ðÀª¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬»Ä¤ëÃæ¡¢¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤â¼å¤¤ÃÍÆ°¤¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë»ñ»º¸ÜÌä¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó½àÈ÷¶â¤Î¿ÊÅ¸¤ò¼¨º¶¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Àµ¼°È¯É½¤¬¶á¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¡ÎNVDA¡Ï·è»»¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÈÈ¯É½¸å¤â¡¢¤½¤Î¹¥·è»»¤ò¼õ¤±¤ÆÊÆ¹ñ³ô¤Î²¼¤²¤¬°ìÉþ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤âÇã¤¤Ìá¤·¤¬¿Ê¤ó¤À¤¬¡¢4·î¤ÎFOMC¡ÊÊÆÏ¢Ë®¸ø³«»Ô¾ì°Ñ°÷²ñ¡ËµÄ»öÍ×»Ý¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë¥¿¥«ÇÉ´ó¤ê¤ÎÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢BTC=78,000¥É¥ë¡ÊÌó1,240Ëü±ß¡ËÉÕ¶á¤Ç¤Ï¾åÃÍ¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
Íè½µ¡Ê5·î22Æü～5·î28Æü¡Ë¤ÎÁê¾ìÍ½ÁÛ
BTC¡Ê¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ë¤ÏÊÆ¥¤¥é¥ó¶¨µÄ¤ÈÊÆPCE¤¬¾ÇÅÀ¡¢AI´üÂÔ¤ÈÀ¯ºöºàÎÁ¤¬²¼»Ù¤¨¤«
Íè½µ¤Î¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ï¡¢ÊÆ¥¤¥é¥ó¶¨µÄ¤ò½ä¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤äÊÆ¥¤¥ó¥Õ¥ì»ØÉ¸¤Ø¤Î·Ù²ü¤¬¾åÃÍ¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¤°ìÊý¡¢AI´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î´üÂÔ¤äÊÆ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó½àÈ÷¶â¤ò½ä¤ë»×ÏÇ¤Ë¤è¤êÄì·ø¤¤Å¸³«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
ÊÆ¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¸ò¾Ä¤¬¡ÖºÇ½ªÃÊ³¬¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢·èÎö¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¿·¤¿¤Ê¹¶·â¤â¼¨º¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Û¥ë¥à¥º³¤¶®¤ò½ä¤ë¶ÛÄ¥¤Ï¤Ê¤ª»Ä¤ë¡£¶¨µÄ¤¬Á°¿Ê¤·¡¢¸¶Ìý¶¡µëÉÔ°Â¤¬ÏÂ¤é¤²¤Ð¥ê¥¹¥¯¥ª¥ó¤¬Â³¤¤ä¤¹¤¤¤¬¡¢ºÆ¤Ó·³»öÅª¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤ì¤Ð¡¢¸¶Ìý¹â¤È¥¤¥ó¥Õ¥ì·üÇ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë¤âÇä¤ê°µÎÏ¤¬µÚ¤Ó¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢4·î¤ÎÊÆ¸Ä¿Í¾ÃÈñ»Ù½Ð¡ÊPCE¡Ë¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£ÊÆ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡ÊCPI¡Ë¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢PCE¤Ë¤â¸¶Ìý¹â¤Î±Æ¶Á¤¬ÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢Íø¾å¤²ºÆ³«¤Ø¤Î·Ù²ü´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢³ô¼°¤È¤È¤â¤Ë¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤¬Çä¤é¤ì¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»¤ÏÇä¾å¹â¡¦Íø±×¤È¤â»Ô¾ìÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ê¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é¼ûÍ×¤Î¶¯¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿¡£»Ô¾ì´üÂÔ¤Î¹â¤µ¤«¤éÍø±×³ÎÄêÇä¤ê¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ä´À°¤¬¸ÂÄêÅª¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤Ð¡¢AI³ô¹â¤òÇØ·Ê¤È¤·¤¿¥ê¥¹¥¯Áª¹¥¤¬¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¤Ë¤âÇã¤¤¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÊÆÀïÎ¬Åª¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó½àÈ÷¶â¤ò½ä¤ë¿·¤¿¤ÊÈ¯É½¤âÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£ÄÉ²Ã¼èÆÀ¤ò´Þ¤à¶ñÂÎºö¤¬¼¨¤µ¤ì¤ì¤ÐÁê¾ì¤Î²¡¤·¾å¤²ºàÎÁ¤È¤Ê¤ë°ìÊý¡¢´ûÂ¸ÊÝÍÊ¬¤Î´ÉÍý¤Ë¤È¤É¤Þ¤ì¤Ð¡¢´üÂÔÇíÍî¤«¤é¼ºË¾Çä¤ê¤¬¶¯¤Þ¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
Ä¾¶á¤Î²Á³Ê¥ì¥ó¥¸¤È¤·¤Æ¡¢¾åÃÍ¤ÏBTC=82,000¥É¥ë¡ÊÌó1,303Ëü±ß¡Ë¡¢²¼ÃÍ¤ÏBTC=74,000¥É¥ë¡ÊÌó1,176Ëü±ß¡Ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¡£
¾¾Åè ¿¿ÎÑ ¥Þ¥Í¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹Éô °Å¹æ»ñ»º¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È