丸亀製麺、うどん全商品「麺増量無料」キャンペーン開催　並→大が3日間無料に

丸亀製麺は5月27日〜29日の3日間限定で、「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」を開催する。

期間中は、うどん全商品を対象に、「並」サイズを注文した利用客のうち希望者に対し、無料で「大」サイズへ麺を増量して提供する。

実施店舗は一部店舗を除く全国の「丸亀製麺」。テイクアウトも対象となる。

「丸亀製麺のおせっかい どどんとサプライズ 麺増量無料キャンペーン」

〈“並→大”への無料増量を実施〉

今回のキャンペーンでは、好きなうどんを注文すると、「並」サイズから「大」サイズへ無料で変更できる。希望する場合は、注文時にスタッフへ申し出る形式。

対象は「うどん」全商品。ただし、「小」から「並」、「大」から「得」への変更は対象外となる。また、「大」サイズの設定がない商品、全サイズ同一価格の商品、セット商品に含まれるうどんは対象外。

クーポンやうどん札特典との併用も可能としている。

〈“夏の早期化”を背景に実施〉

丸亀製麺は、「5月から各地で真夏日が記録され、『夏の早期化』が顕著となっている今、本格的な夏を迎える前に、しっかり食べて元気に過ごしていただけるよう、食事の面からお手伝いしたい」とコメント。

さらに、「一軒一軒すべてのお店で粉からつくるうどんを、お腹いっぱい召し上がっていただきたい。暑さで食欲が落ちる日にも、のど越しのよいうどんで元気に乗り切っていただきたい」とし、その想いから今回の“おせっかい”企画を実施するとしている。

同社は2026年度テーマとして「もっと、うどんであなたを驚かせたい」を掲げており、「物価高や省人化の流れが進む外食業界において、わくわく感や人の温もりが薄れつつある中、“嬉しい驚き”を届けたい」としている。

〈冷うどんや人気商品も対象〉

丸亀製麺では、麺増量無料キャンペーンにおすすめの商品として、冷うどんや人気メニューを紹介している。

◆なすおろし冷かけうどん

なすの揚げびたしと冷たいだしが相性抜群。

【画像9点はこちら】丸亀製麺「明太クリームうどん」「焼きたて肉ぶっかけうどん」「2種の天ぷらとおかずの定番うどん弁当」など

◆焼きたて肉ぶっかけうどん

注文ごとに目の前で焼き上げた牛肉と玉ねぎを、打ち立てうどんにたっぷり盛り付けた。

◆おろし醤油うどん

すだちと大根おろしでさっぱりと味わえる一杯。

◆とろ玉うどん

温泉玉子ととろろを合わせた、のど越しの良いうどん。

◆ぶっかけうどん

だしを“ぶっかけ”て味わう、本場・讃岐の定番メニュー。

ぶっかけうどん

◆冷かけうどん

「冷かけうどん」専用の特製だしが、打ち立てうどんの旨みを引き立てる。

◆明太クリームうどん

濃厚なクリームベースのだしと明太子の辛みが絡む人気メニュー。

◆2種の天ぷらとおかずの定番うどん弁当

テイクアウト向け「丸亀うどん弁当」の定番商品。ちくわ磯辺天、野菜バラ天、きんぴらごぼう、玉子焼き、わかめを盛り込んだ。