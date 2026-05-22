ゴルフ界のスーパースター、タイガー・ウッズ（米国）のパートナーで米ドナルド・トランプ大統領長男の元嫁・バネッサ・トランプさんが乳がんと診断されたことを告白した。

バネッサさんは自身のインスタグラムを更新し「個人的な健康状態についてご報告させていただきます。先日、乳がんと診断されました」と病名を公表し「治療計画について医療チームと緊密に連携して取り組んでいます。今は心身の回復に専念したいので、プライバシーを尊重していただきまようにお願い申し上げます」と記した。

この告白について米メディア「ＢＴ」は「タイガー・ウッズは診断結果に打ちのめされている」とし「ウッズは恋人のバネッサが乳がんと診断されたことを公表したことに精神的に苦しんでいると報じられている。ゴルフ界のスターにとって、すでに波乱に満ちた一年だっただけに、これは個人的な危機となった」と報道。海外メディア「ＨｉｎｄｕｓｔａｎＴｉｍｅｓ」は「すでに波乱万丈の彼にとって、また一つつらい出来事が加わった」と伝えた。

ウッズは３月２７日に自宅近くで交通事故を起こし、酩酊状態だったために逮捕された。痛み止めなど薬物使用の影響と指摘されており、スイスで専門的な治療を受け、先日米国に戻ってきたばかり。ゴルフ界への復帰が待望されている中、パートナーとともに試練を乗り越えられるか。