¡Ö½éÇ¤µë28Ëü±ß¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡ÈÍ¾Íµ¤ÇÀ¸³è¤Ç¤Ç¤¤ë¡ª¡É¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¿¶¤ê¹þ¤ß¤Ï¡Ö23Ëü±ß¡×¤Ç¾×·â¡ª 5Ëü±ß¤â°ú¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ÈÉáÄÌ¡É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡© Å·°ú¤¤µ¤ì¤ëÀÇ¶â¡¦¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤È¤Ï
µëÍ¿¤«¤é°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©
µëÍ¿¤«¤é¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¡¢½êÆÀÀÇ¡¦½»Ì±ÀÇ¤Ê¤É¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ
ÄÌ¾ï¡¢µëÍ¿¤«¤é¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤È¤·¤Æº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¤â¤Î¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ
¡¦¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ
¡¦»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â
¤³¤ì¤é¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È²ð¸îÊÝ¸±ÎÁ¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÀÇ¶â
µëÍ¿¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤ëÀÇ¶â¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¦½êÆÀÀÇ
¡¦½»Ì±ÀÇ
¤Ê¤ª¡¢½»Ì±ÀÇ¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¿·Â´¤Ç½¢¿¦¤·¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤Ï²ÝÀÇ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤À¤·¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¼ýÆþ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢Á°Ç¯½êÆÀ¤¬°ìÄê³Û°Ê¾å¤Î¾ì¹ç¤Ï½»Ì±ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÈÀÇ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é°ú¤«¤ì¤ë¡©
¡ÖÁí»Ùµë³Û¤¬28Ëü±ß¡×¤Î¾ì¹ç¤Ëº¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤È½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ
¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖÁí»Ùµë³Û28Ëü±ß¡×¤Î¾ì¹ç¡¢²¼µ¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤¬º¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¶¨²ñ¤±¤ó¤Ý¡ÊÅìµþ»ÙÉô¡¦2026Ç¯ÅÙ¡¦É¸½àÊó½··î³Û28Ëü±ß¡Ë¤ÎÎÁÎ¨¤Ç¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¤Ï2026Ç¯ÅÙ4·îÊ¬°Ê¹ß¤ÎÎ¨¤Ç·×»»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ 1Ëü3790±ß
¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ 2Ëü5620±ß
¡¦¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ 1400±ß
¤Ê¤ª¡¢5·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëµëÍ¿¤«¤é¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤Ë¾å¾è¤»¤µ¤ì¤ë·Á¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¡×¤ÎÄ§¼ý¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£É¸½àÊó½··î³Û¤¬28Ëü±ß¤Î¾ì¹ç¡¢»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Î³Û¤Ï¡Ö·î322±ß¡×¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤ò´Þ¤á¤¿¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¹ç·×¤Ï¡¢4Ëü1132±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢°ìÅÙ·èÄê¤µ¤ì¤ë¤È9·î¤Þ¤Ç¤ÏÆ±³Û¤¬¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£»Ä¶È¤Ê¤É¤ÇÂ¿¾¯¼ýÆþ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢³Û¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡¢¤½¤Î·î¤ÎÁí»Ùµë³Û¤Ë¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁÎ¨¤ò³Ý¤±¤Æ·×»»¤¹¤ë¤¿¤á¡¢»Ä¶È¤äµÙÆü½Ð¶Ð¡¢¤Û¤«¤Î¼êÅö¤ÎÁý¸ºÅù¤¬¤¢¤ì¤ÐËè·îÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
º¹¤·°ú¤«¤ì¤ë½êÆÀÀÇ
½êÆÀÀÇ¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤òº¹¤·°ú¤¤¤¿¸å¤Î²ÝÀÇ¶â³Û¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÉÞÍÜ¿Í¿ô¤äÀÇ³ÛÉ½¤Î¼ïÎà¡Ê¹ÃÍó¤«²µÍó¤«¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖµëÍ¿¤¬28Ëü±ß¡×¤Î¥±ー¥¹¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£28Ëü±ß¤ËÈó²ÝÀÇÏÈ¤ÎÄÌ¶Ð¼êÅö¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë³Û¤Ï¡Ö23Ëü8868±ß¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÞÍÜ¤Ê¤·¡¦¹ÃÍó¤Î¾ì¹ç¡¢23Ëü8868±ß¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë½êÆÀÀÇ¤Ï5680±ß¤Ç¤¹¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ4Ëü1132±ß¤È¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¹µ½ü³Û¤Ï4Ëü6812±ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
4·î¤È5·î¤Ç¤Ï¹µ½ü³Û¤¬°ã¤¦
¡Ö¤Ç¤â¡¢4·î¤ÎµëÍ¿¤Ï½êÆÀÀÇ¤È¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¤·¤«°ú¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¤È¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¤Ï¡ÖÍâ·î¤Ë¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¡×¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤Î¹µ½ü³«»Ï¤Ï5·î
ÄÌ¾ï¡¢4·îÊ¬¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±ÎÁ¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±ÎÁ¡¦»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç¶â¤Ï¡¢5·î¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ëµëÍ¿¤«¤éº¹¤·°ú¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢4·î¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹µ½ü¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Î¤Ï5·î»ÙÊ§¤¤¤ÎµëÍ¿¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±ÎÁ¤Ï»ÙÊ§·î¤ÎÁí»Ùµë³Û¤ò¤â¤È¤Ë·×»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢4·î»ÙÊ§¤¤¤ÎµëÍ¿¤«¤é¹µ½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÄÂ¶âÄùÀÚÆü¤È»ÙÊ§Æü¤Î´Ø·¸
µëÍ¿¤Ë¤Ï¡¢²ñ¼Ò¤¬·è¤á¤¿¡ÖÄùÀÚÆü¤È»ÙÊ§Æü¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖËöÆüÄù¤á¡¦Íâ·î20Æü»ÙÊ§¤¤¡×¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢4·î1Æü¤«¤é4·î30Æü¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤ÎµëÍ¿¤Ï5·î20Æü¤Ë¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö20ÆüÄù¤á¡¦Åö·î25Æü»ÙÊ§¤¤¡×¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢3·î21Æü¤«¤é4·î20Æü¤ËÆ¯¤¤¤¿Ê¬¤¬4·î25Æü¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¿·Â´¤ÇÆþ¼ÒÆü¤Ï4·î1Æü¤Î¾ì¹ç¡¢4·î25Æü¤Î¿¶¹þ³Û¤Ï4·î1Æü～4·î20Æü¤Î½¢Ï«Ê¬¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÎÍâ·îÄ§¼ý¤äÄÂ¶âÄùÀÚÆü¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢º£¸å¤Î¤ª¤ª¤Þ¤«¤Ê¿¶¹þ³Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢5·î»ÙÊ§Ê¬¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤È¤á
¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ä½êÆÀÀÇ¤ò¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ½é¤Ï¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢½ù¡¹¤Ë¡Ö¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤Î³Û¤¬ÌÜ°Â¤À¤Ê¡×¤È´¶³Ð¤¬¤Ä¤«¤á¤Æ¤¯¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë¤Ï¡¢¾Íè¤ÎÇ¯¶â¤ä½ýÉÂ¼êÅö¶â¡¢½Ð»º¼êÅö¶â¤Ê¤É¤ÎÊÝ¾ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤Ë¤â¡¢°é»ùµÙ¶È¤ä¼º¶È»þ¤ÎµëÉÕ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿À©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë³Ý¤±¼Î¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼Ò²ñÊÝ¸±ÎÁ¤ÏËèÇ¯¸«Ä¾¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢Äê´üÅª¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´¤Ç¤¹¡£
½ÐÅµ
Á´¹ñ·ò¹¯ÊÝ¸±¶¨²ñ ÎáÏÂ£¸Ç¯£³·îÊ¬¡Ê£´·îÇ¼ÉÕÊ¬¡Ë¤«¤é¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¡¦¸üÀ¸Ç¯¶âÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ³ÛÉ½¡ÊÅìµþ»ÙÉô¡Ë
¹ñÀÇÄ£ µëÍ¿½êÆÀ¤Î¸»ÀôÄ§¼ýÀÇ³ÛÉ½¡ÊÎáÏÂ8Ç¯Ê¬¡Ë
¼¹É®¼Ô : ¶¶ËÜÅµ»Ò
ÆÃÄê¼Ò²ñÊÝ¸±Ï«Ì³»Î¡¦FP1µéµ»Ç½»Î