◇ナ・リーグ パドレス4―5ドジャース（2026年5月19日 サンディエゴ）

パドレスは19日（日本時間20日）、本拠でのドジャース戦との首位攻防戦に敗れ、連勝は4でストップ。ナ・リーグ西地区首位の座からも転落した。

最終回が“誤算”だった。4―4の9回、5番手として絶対的守護神のミラーをマウンドへと送り出した。簡単に1死を取ったが、マンシーを四球で出塁させると、一塁へのけん制悪送球で代走・コールは三塁へ。コールはスタートを切っていたため、確実なけん制球なら、走者を挟殺プレーでアウトにできていた可能性も高かった。

1死三塁からパヘスに右犠飛を許し、勝ち越し点を献上。2死走者なしとなって、マウンドを降りた。直後の攻撃で同点に追いつくことはできず、ミラーには今季初黒星が付いた。

2点を先行されて迎えた初回。2死からシーツが四球で出塁すると、4番・マチャドが中越えに7号2ランを放ち、すぐさま同点。2―2の3回にはアンドゥハーが2試合連続の左越え5号2ランで勝ち越し。一発攻勢で試合の主導権を握った。

先発のキャニングが5回3失点。2番手・エストラダがフリーマンに同点ソロを浴びたが、ロドリゲス、モレホンとリリーフ陣が踏ん張り、最終回のミラーへとつないだ。得意の接戦に持ち込んだだけに、悔やみきれない最終回だった。