転職エージェントサービス『業界人ドットコム』が、完全リニューアルされ本格的にサービスを開始した。

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『業界人ドットコム』は、1998年から続く老舗の転職エージェントサービス。業界初の音楽、映像専門として発足した老舗人材紹介サービスが、この度“音楽業界専門”として新たにリニューアルされ、レコード会社、音楽事務所、芸能事務所、音楽出版社、ライブ制作会社、イベンターなど音楽領域に特化した職業紹介、転職支援サービスに対応する。

同サービスは、音楽業界で働きたい求職者と、即戦力人材、次世代人材を求める企業の間に立ち、単なる求人紹介ではなく、職種理解、現場感、カルチャーフィットまで踏まえたマッチングを目指しているという。

■代表 田中 敦 コメント

音楽業界には、表に立つアーティストだけでなく、マネージャー、A&R、プロモーター、制作、販促、営業、ライブ制作、イベンター、ファンクラブ、グッズ、配信、バックオフィスなど、音楽を支える多くの仕事があります。

ただ、その仕事の魅力やリアルは、まだ十分に伝わっていない部分も多いと感じています。

私自身、26年以上長く音楽業界の現場で働いてきたからこそ、職種ごとの特性や、企業ごとの空気感を把握し、候補者の想いを丁寧につなぐことが大切だと考えています。

「好きな音楽を、キャリアに。」

業界人ドットコムを通じて、音楽業界で働きたい人と、音楽業界の未来を担う人材を求める企業の架け橋になっていきたいと思います。

まずは、ホームページを見てみてください。

（文=リアルサウンド編集部）