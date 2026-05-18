上手な人はどこが違う？ ジャケットで「普通だけど可愛い」コーディネートの作り方





長く活躍して、コーディネートのバランスも整えやすい。そんなジャケットから目をつける方も多いのではないでしょうか？ ジャケットは、コーディネートの調整役にも欠かせない存在。ジャケットも、合わせる服も着回しがきくアイテム。そんな中で差がつく選び方・合わせ方のテクニックをご紹介。







オール白にもメリハリがつく「ゆるめの白テーラード」

ジャケットは「着疲れしない」タイプが旬。ジャケット特有のかちっとした見た目はそのままに、柔らかく薄手の素材感・形やゆるめ・丈は長めのカーディガン感覚で羽織れる1着を。輪郭がぼやけがちな、淡いトーンの配色を引き締める役割としても有効なジャケット。ボタンレスのそぎ落とされたデザインで、合わせる服の幅も広がる。







シンプルな白とブルーデニムを軸に「カラージャケット」

気どるのはジャケットだけ。それ以外は脱力を。主役を張るピンクも難なく受け止める「白Tとデニム」を軸にカラージャケットを選抜。靴はヒールなしでもスタイルよく仕上がる、先細で縦長のフォルム。さらにワイドなデニム＆足首の見える丈で、脚の一番細い部分を見せることでバランスアップ。







カーディガンのようなジャケット

えりのないデザインと相まってオーバーサイズでもシャープなまま。スタイリング全体をかっちり見せつつ、一歩まちがえるとコンサバに傾いてしまう黒ジャケット。ほどよくモードに転ばせられるシルエットと厚みが重要に。 黒ジャケット／AKIRANAKA（ハルミ ショールーム）







（上手な人ほど使っているテクニック・新作ジャケットを選抜）

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