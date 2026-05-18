県は18日、長岡市内の飲食店でノロウイルス食中毒が発生したと発表しました。飲食店を利用した男女54人が発症し、27人が医療機関で治療を受けています。



食中毒が発生したのは、長岡市の中華料理店「喜京屋」です。



県によりますと15 日午前9時すぎ、患者から長岡保健所へ、「5月13 日に長岡市内の飲食店『喜京屋』を利用した複数人が胃腸炎の症状」という連絡がありました。



長岡保健所がこの店を利用した245人のうち、調査ができた6グループ54人に5月12日朝から下痢や発熱、吐き気などの症状を発症していることを確認。検査の結果、利用客8人と調理従事者からノロウイルスが検出されました。



