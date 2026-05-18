37歳・水崎綾女、濡れた肉感的“完熟ボディ”
俳優の水崎綾女（37）が、18日発売の『週刊プレイボーイ』22号（集英社）のグラビアに登場した。
【写真】圧巻のスタイル…濡れた肉感的“完熟ボディ”を披露した水崎綾女
1989年4月26日生まれ、兵庫県出身の水崎は、2004年「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」での特別賞の受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、グラビアアイドルや俳優として活躍。現在放送中のドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系、毎週水曜 深1：00）に、トリプル主演のひとりとして岸本奈津子役を好演している。
今回のグラビアでは、水崎が濡れた肉感的な“完熟ボディ”を惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、豊田萌絵、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。
【写真】圧巻のスタイル…濡れた肉感的“完熟ボディ”を披露した水崎綾女
1989年4月26日生まれ、兵庫県出身の水崎は、2004年「第29回ホリプロタレントスカウトキャラバン」での特別賞の受賞をきっかけに芸能デビュー。以後、グラビアアイドルや俳優として活躍。現在放送中のドラマ『サレタ側の復讐〜同盟を結んだ妻たち〜』（テレビ東京系、毎週水曜 深1：00）に、トリプル主演のひとりとして岸本奈津子役を好演している。
今回のグラビアでは、水崎が濡れた肉感的な“完熟ボディ”を惜しげもなく披露している。
同号の表紙＆巻頭グラビア＆DVDは、エリマリ姉妹（Erika、百瀬まりな）。そのほか、豊田萌絵、後藤真桜、我妻ゆりか、太田江莉奈、宮越虹海が登場する。