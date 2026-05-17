１７日放送のくりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めるＴＢＳ系「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）に、元フジテレビでフリーアナウンサーの近藤サト（５７）がＶＴＲ出演。グレーヘアを決意したキッカケや、変わったことを語った。

番組では「グレーヘアの素敵な有名人 不動の１位」として近藤を紹介し、インタビュー。８年前に白髪染めをやめたが、それ以前は「染めなきゃいけないという社会通念にしばられていた。女子アナブームがあった頃はやっぱり若さにしがみつくっていうのはあった」という。３０代から白髪染めをしていたが、ある時「なんで染めなきゃいけないのって思って」染めることをやめた。

その結果、「１０歳どころじゃないです。２０歳老けました。すごい電車の中で席を譲ってもらった。４０代なのに」と振り返った。

８年がたち「『若く美しい』という世間の価値観から自分を切り離せた。白髪だろうが染めてようが、髪があろうがなかろうが、自分自身であるってことが大事って思えるようになった。他人に対しても」と語った。

そして、変わったこととして「８０代以上の男性にめちゃくちゃモテるようになった」と告白し、「楽しいよ、日々」と笑った。