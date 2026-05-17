女子プロレスのスターダムは17日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN2026 May」を行った。フワちゃん、スターライト・キッド、安納サオリ、なつぽい組は稲葉あずさ、琉悪夏、上谷沙弥、刀羅ナツコ組と対戦。フワちゃんは琉夏悪、刀羅に押しつぶされ、沙弥様には足蹴にされ、エルボーで反撃。安納との連係でSキッドへ。5分すぎ、上谷から刀羅へ。Sキッドと刀羅は23日の豊田大会でのワールド・オブ・スターダム次期挑戦者決定戦の前哨戦。刀羅をSキッドをサイドスープレックスで投げた。10分すぎ、安納と稲葉が10分57秒、原爆固めで勝利した。

試合後、沙弥様と安納、フワちゃんが対峙（たいじ）。バックステージでは沙弥様は「安納はフワに足を引っ張られてるよね。私たち愛知は暇だからあのざこどもの相手してやってもいいよ」と言えば、琉悪夏も「やってやってもいいよ」と承諾する。安納、フワちゃんと対戦を示唆。安納も「きょうは頼もしかった」とフワちゃんを褒める。フワちゃんも「サオリさん、いつでも助けにいきます」と援護を約束。23日の豊田大会での対戦へ意気込んでいた。