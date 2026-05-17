ゆうちゃみ、入院・手術後の医師の行動暴露 「いやらしー！」「なんでテレビで言うねん！」「おじさんが悪い！」
タレント・モデルのゆうちゃみが、17日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜 前11：40）に出演し、入院中にあった驚きのエピソードを明かした。
【全身ショット】お似合いです…！清楚なワンピースで登場したゆうちゃみ
ゆうちゃみは、2022年に足を骨折し、入院・手術を経験している。その手術が終わり、医師らにあいさつ。ほぼ全員が部屋から出ていったが、「そのあと」に異変。「急におじさんのお医者さん1人が」部屋に入ってきたという。
「急にこんな小っちゃい紙渡されたんですよ。何かな？って思ってパッと見たら、LINEのIDと電話番号、メールアドレスがフルで書いていて…」「びっくりしました」と明かした。「今度お食事行きましょう」の誘いだったという。
番組MCの上沼恵美子は「いやらしー！そんなんいてるねんな！」と仰天。ますだおかだ・岡田圭右は「いてるとしても、なんでテレビで言うねん！お前も口軽いなー」とツッコミ。ゆうちゃみは「しゃあない、おじさんが悪い！」とぶっちゃけていた。
【全身ショット】お似合いです…！清楚なワンピースで登場したゆうちゃみ
ゆうちゃみは、2022年に足を骨折し、入院・手術を経験している。その手術が終わり、医師らにあいさつ。ほぼ全員が部屋から出ていったが、「そのあと」に異変。「急におじさんのお医者さん1人が」部屋に入ってきたという。
番組MCの上沼恵美子は「いやらしー！そんなんいてるねんな！」と仰天。ますだおかだ・岡田圭右は「いてるとしても、なんでテレビで言うねん！お前も口軽いなー」とツッコミ。ゆうちゃみは「しゃあない、おじさんが悪い！」とぶっちゃけていた。