須田亜香里、編み上げリボンのぞくミニスカ衣装姿にファン歓喜「セクシーすぎる」「見惚れるスタイル」
【モデルプレス＝2026/05/17】元SKE48の須田亜香里が5月16日、自身のInstagramを更新。出演番組での衣装姿を多数公開し、反響を呼んでいる。
【写真】34歳元アイドル「セクシー」と話題のミニ丈私服ショット
須田は「＃愛知あたりまえ」「少し前の写真たち。衣装全部かわいいです」「今夜もテレビ愛知18：30〜観てね TVerの配信もあるよ！！」とコメントを添え、自身がMCを務めるテレビ愛知のバラエティ番組「千原ジュニアの愛知あたりまえワールド☆〜あなたの街に新仰天！〜」（毎週土曜よる6時30分〜）での衣装姿を多数公開した。
水色を基調としたパッチワークのシャツとロングスカートのコーディネートや、レースのバブーシュカを被り、オーバーサイズのピンクのトレーナーに白いチュールスカートのコーディネート、オーバーサイズのグレーのジャケットに黒いミニスカートを合わせたコーディネート、袖についたラッフルが可愛らしい印象の白いシャツにデニムのロングスカートのコーディネートや、ピンクのつなぎ姿などを披露している。
ミニスカートのコーディネートでは、裾から伸びる美しい脚に細いリボンが巻かれており、シンプルなコーディネートのなかでのアクセントとなっている。
この投稿にファンからは「脚のリボンがセクシーすぎる」「可愛いコーデ」「見惚れるスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆須田亜香里、美脚際立つミニスカコーデ披露
須田は「＃愛知あたりまえ」「少し前の写真たち。衣装全部かわいいです」「今夜もテレビ愛知18：30〜観てね TVerの配信もあるよ！！」とコメントを添え、自身がMCを務めるテレビ愛知のバラエティ番組「千原ジュニアの愛知あたりまえワールド☆〜あなたの街に新仰天！〜」（毎週土曜よる6時30分〜）での衣装姿を多数公開した。
ミニスカートのコーディネートでは、裾から伸びる美しい脚に細いリボンが巻かれており、シンプルなコーディネートのなかでのアクセントとなっている。
◆須田亜香里の投稿に反響
この投稿にファンからは「脚のリボンがセクシーすぎる」「可愛いコーデ」「見惚れるスタイル」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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