AmBitious永岡蓮王、『山口くんはワルくない』で映画初出演＆先輩・高橋恭平と共演！ 裏話＆場面写真解禁
なにわ男子の高橋恭平が主演する映画『山口くんはワルくない』より、主人公のクラスメートを演じる永岡蓮王（AmBitious）の場面写真やメイキングカット、オフショットが解禁された。
【写真】『山口くんはワルくない』永岡蓮王を切り取る場面写真＆オフショ解禁！
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。山口くんと急接近するヒロイン・皐役を高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
主題歌であるなにわ男子による関西弁ラブソング「ビーマイベイベー」が流れる予告編は、思わず山口くんの魅力を“ひとりじめ”したくなる胸キュンシーン満載だ。
先日、主人公・山口くんが関西弁男子であることにちなんで行われた、大阪最速試写会舞台あいさつでは、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志と共に永岡蓮王も登壇。全員が関西出身という共通点もあり、息の合った軽快なトークを繰り広げた。
永岡が本作で演じるのは、山口くんのクラスメート・野中秋。コワモテ×金髪×関西弁な山口くんにおびえつつも、次第に彼のギャップや優しさに気付いていく高校生を演じている。舞台あいさつでは「同級生ということで、劇中では恭平くんとタメ口で話さないといけなかったので、撮影中は普段より大股で歩いたりして自信を持てるようにしました」と語り、先輩を相手に堂々と役を作り込んだ裏話を披露した。
撮影現場では、初の映画出演に意気込む永岡が、座長・高橋恭平の背中を間近で追いながら撮影へと挑んだ。高橋恭平もまた、事務所の後輩である永岡がリラックスして現場になじめるよう気を配り、現場には常に温かい空気が流れていたという。
本作のプロデューサーを務める田辺圭吾は、永岡の現場でのたたずまいについて「初めてとは思えないほど落ち着いていて、普段のキャラクターの延長にあるような、やわらかでナチュラルな演技が印象的でした」と太鼓判を押す。さらに、「守屋監督が求めていた、コミカルな演出ながら、それでいて演技自体は自然体で、という絶妙なバランスに永岡さんは見事にハマっていました」と振り返り、主演の高橋恭平や高橋ひかる、岩瀬洋志らクラスメート役の共演者たちとも、役柄さながらの距離感でリラックスして交流していたことを明かした。
また、田辺プロデューサーは大阪最速試写会に登壇した永岡について「映画の舞台挨拶は初めてと言っていましたが、大阪で開催されたこともあってか、撮影時よりもリラックスしている印象でしたし、他のキャストさんともスムーズに交流をしていたように見受けました。ただ、舞台挨拶が終わった直後に彼に感想を聞くと、かなりガチガチに緊張していたと返ってきたので、そんなところも素直で可愛らしいと思いましたね」と振り返る。
さらに、「永岡さんは地元愛がとても強い方で、撮影が遅くなっても東京に泊まらず、関西へ帰れる時は必ず帰っていたのが印象的でした」と、座長・高橋恭平にも劣らぬ深い地元愛に触れ、「今後は、ドラマや映画など映像系の仕事もますます増えていくのではないか」と永岡に期待を寄せた。
解禁となった永岡の新写真は、撮影の合間に見せるやわらかな笑顔のメイキングカットや、山口くんのクラスメートとして教室にたたずむ日常的なシーン、そしてキャスト陣の仲むつまじさが凝縮されたオフショットなど。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。
【写真】『山口くんはワルくない』永岡蓮王を切り取る場面写真＆オフショ解禁！
本作は、斉木優による同名少女漫画の実写映画化で、恋に夢見る平凡な女子高生・皐と、コワモテ関西弁の転校生・山口くんが織りなす青春ラブストーリー。
コワモテなのにピュアなギャップ男子・山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平。山口くんと急接近するヒロイン・皐役を高橋ひかる、皐と山口の関係に波紋を広げ、ヒロインのまさかの恋のライバル（？）となる石崎役を岩瀬洋志が演じる。
先日、主人公・山口くんが関西弁男子であることにちなんで行われた、大阪最速試写会舞台あいさつでは、高橋恭平、高橋ひかる、岩瀬洋志と共に永岡蓮王も登壇。全員が関西出身という共通点もあり、息の合った軽快なトークを繰り広げた。
永岡が本作で演じるのは、山口くんのクラスメート・野中秋。コワモテ×金髪×関西弁な山口くんにおびえつつも、次第に彼のギャップや優しさに気付いていく高校生を演じている。舞台あいさつでは「同級生ということで、劇中では恭平くんとタメ口で話さないといけなかったので、撮影中は普段より大股で歩いたりして自信を持てるようにしました」と語り、先輩を相手に堂々と役を作り込んだ裏話を披露した。
撮影現場では、初の映画出演に意気込む永岡が、座長・高橋恭平の背中を間近で追いながら撮影へと挑んだ。高橋恭平もまた、事務所の後輩である永岡がリラックスして現場になじめるよう気を配り、現場には常に温かい空気が流れていたという。
本作のプロデューサーを務める田辺圭吾は、永岡の現場でのたたずまいについて「初めてとは思えないほど落ち着いていて、普段のキャラクターの延長にあるような、やわらかでナチュラルな演技が印象的でした」と太鼓判を押す。さらに、「守屋監督が求めていた、コミカルな演出ながら、それでいて演技自体は自然体で、という絶妙なバランスに永岡さんは見事にハマっていました」と振り返り、主演の高橋恭平や高橋ひかる、岩瀬洋志らクラスメート役の共演者たちとも、役柄さながらの距離感でリラックスして交流していたことを明かした。
また、田辺プロデューサーは大阪最速試写会に登壇した永岡について「映画の舞台挨拶は初めてと言っていましたが、大阪で開催されたこともあってか、撮影時よりもリラックスしている印象でしたし、他のキャストさんともスムーズに交流をしていたように見受けました。ただ、舞台挨拶が終わった直後に彼に感想を聞くと、かなりガチガチに緊張していたと返ってきたので、そんなところも素直で可愛らしいと思いましたね」と振り返る。
さらに、「永岡さんは地元愛がとても強い方で、撮影が遅くなっても東京に泊まらず、関西へ帰れる時は必ず帰っていたのが印象的でした」と、座長・高橋恭平にも劣らぬ深い地元愛に触れ、「今後は、ドラマや映画など映像系の仕事もますます増えていくのではないか」と永岡に期待を寄せた。
解禁となった永岡の新写真は、撮影の合間に見せるやわらかな笑顔のメイキングカットや、山口くんのクラスメートとして教室にたたずむ日常的なシーン、そしてキャスト陣の仲むつまじさが凝縮されたオフショットなど。
映画『山口くんはワルくない』は、6月5日より公開。