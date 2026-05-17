《栃木・強盗殺人》「ゴボウ御殿」とテレビにも出た資産家宅を襲撃した“16歳少年強殺団”4人を逮捕…1週間前には離婚歴のあるトラック運転手（41）も逮捕されていた

栃木県上三川町の民家で5月14日朝、住人の会社役員・富山英子さん（69）が殺害され息子2人もけがを負った事件で、下野署捜査本部は16日、新たに相模原市と川崎市の高校生の少年（16）2人を逮捕した。逮捕された少年は合計4人となり、現場にいた全員が逮捕されたとみられる。

【画像あり】「評判がよかった」殺害された富山さんの写真と16歳少年が逮捕された瞬間、不審者情報のLINE

司法解剖で富山さんの死因は出血性ショックだったことが明らかになった。刺し傷は20ヶ所以上に及び、臓器にまで達している深い傷もあったという。

事件当日の朝、富山さん宅の近くに住む男性は、現場付近にいた黒ずくめの不審な男に声をかけたという。

「当日の朝に私の家の敷地内を黒ずくめの男が歩いていたんです。目出し帽をかぶって鎌のようなものを持っていたので、何してるんだべかと思って声をかけたんです。そしたら何かゴニョゴニョと聞き取れない返事をしたんだけど、目出し帽かぶってるから日本人なのか外国人なのかもわかんなくてね。

ところがそいつは去り際に大きな声で『頑張ってきます』と言ったんですよ。風体は明らかにおかしいけど、鎌持って頑張ってくるというので、草刈りか何かでも行くのかなとも思いました。引き留めてあれやこれ根掘り葉掘り聞いていたら、私も危なかったのかなと思うとゾッとします」

富山さん方の邸宅は「ゴボウ御殿」と呼ばれ、テレビにも出演し、地元では資産家として知られていた。近くに住む女性が語る。

「富山さん宅の敷地内には『ゴボウ御殿』だけでなく、別棟でカラオケBOXまでありましたから。建物だけでも1億円じゃきかないだろうと近所では評判でしたよ。かといって生活は派手じゃないし、カラオケBOXも近所の人たちにタダで使わせてくれてたしね」

富山さん方を巡っては不審者や不審車両の通報が相次ぎ、今月7日には盗難ナンバープレートを付けた車に乗っていた41歳の男を県警が盗品等保管容疑で逮捕している。女性はその事件についてこう語った。

「このときも近所の農家の方が、男が走って逃げ回って捕物劇みたいになっていたのを見ていたそうです。犯人も警察が警戒しているのもわかっていたと思うのですが、本当怖いことしますよね。このあたりはたしかに外国人の方が、クズ鉄や不要な農機具はないかとよく聞き回っているんだけど、そういうところから情報が出回るとしたら怖いですね」

7日に逮捕された41歳男は離婚歴がある運送会社で働いていた男

少年たちの強盗殺人事件と41歳の盗難ナンバー車をめぐる事件が直接関係しているかどうかは今後の捜査次第だが、富山さん方が執拗に狙われていたのは間違いないだろう。逮捕された41歳男の茨城県内の自宅近くに住む70代の男性は取材にこう答えた。

「お父さんはかなり前に亡くなって、今はお母さんと二人で住んでいると思うよ。本人は近くの運送会社で働いていて、普通に挨拶もするよ。前は結婚していたみたいだけど、離婚したみたいだね。お母さんは明るい人で、介護施設かどこかで働いているはずだよ」

近くに住む60代女性はもう少し詳しかった。

「容疑者には弟がいて、彼の方が社交的で、挨拶をすると雑談になったりすることがありました。亡くなったお父さんはサラリーマンで、中国や韓国などアジアによく出張されてましたよ。お母さんは介護士ですね。

本人はトラックの運転手で、結婚してたけどコロナが広まる前の頃に離婚してますね。近くに住んでいる親戚も含めて地元の人間じゃなくて、新潟からやってきたらしいです。農家でもないので、あまり付き合いはないんですよ」

神奈川県の高校生4人と茨城県の41歳のトラック運転手は結びつくのか。そして、背後で事件の絵を描いている者はいるのか。捜査本部は「捜査に支障がある」として少年らの認否を明らかにしていない。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班