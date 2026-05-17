2024年MLBドラフト全体7位

米大リーグ、カージナルスのルーキー、JJ・ウェザーホルト内野手の振る舞いに米解説者の不満が爆発した。14日（日本時間15日）のアスレチックス戦で、「これは目に余る」などの言葉が放送席から漏れる事態に発展した。

アスレチックス戦の9回。3-4と1点を追いかけるカージナルスは1死一塁で、スコットが打席に立っていた。

アスレチックス地元局「NBCスポーツ・カリフォルニア」の中継には、スコットの斜め後ろにいるウェザーホルトの姿が映っていた。明らかに、ネクストバッターズサークルから遠く離れている。

これを問題視したのが、同局で解説を務め、2010年に完全試合を達成しているダラス・ブレイデン氏だ。

「もうこれは、ウェザーホルトは打席に立っているのと同じですよ。いやいや……。正直に言って、誰も何も言わないことが驚きですよ。これは目に余る」

その後、ウェザーホルトは一塁塁審から下がるように注意を受けた。ブレイデン氏は「ようやくだ。やれやれ……。彼はこの試合で8打席くらい立ったのと同じことですよ」と呆れていた。

23歳のウェザーホルトは、2024年のMLBドラフト1巡目（全体7位）でカージナルスから指名を受けた。今季メジャーデビューを果たし、ここまで44試合出場で打率.237、8本塁打をマークしている。



（THE ANSWER編集部）