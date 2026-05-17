◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―ヤクルト（１６日・バンテリンドーム）

中日・大野が４連勝で、リーグトップタイの５勝目を挙げた。７回を２安打の０封で、２９イニング連続無失点を継続。球団記録の４５イニング連続を保持している左腕は「意識はしないけど、またリセットして積み重ねて」と胸を張った。

５回まで二塁を踏ませず、６回１死一、二塁も淡々と脱出。チームの１分けを挟む４連敗を止めた。昨季の８度に続き、今季も３度目の連敗ストップだ。この日は球団創設９０周年企画の「レジェンズデー」。ファン投票で歴代ベストナインに選ばれたＯＢが来場した。先発１位の川上憲伸氏、２位の山本昌氏、３位の今中慎二氏が集まるなか、堂々４位の大野も躍動した。

１３日には、巨人・坂本の通算３００号を自宅で観戦。１２回サヨナラ弾のドラマに「俺らの坂本勇人やな」と感激した。本人に「さすがです」と連絡。「すごいですから。普段は連絡しないけど、思わず」と敬意を表したが、自身も１９８８年生まれの代表として健在だ。（安藤 理）