この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「せーけんわーるど」が「もらったチャリでUber配達してみた！が、ただの筋トレで終わった【時給800円】《Uber Eats 配達員》」を公開した。本動画では、普段バイクで稼働する配達員が、1～2年ぶりにクロスバイクを使った自転車配達に挑戦し、バイクとの違いや実情を伝えている。

使用した自転車は、知人から譲り受けたイタリアのメーカー、GIOS（ジオス）のクロスバイク「MISTRAL（ミストラル）」。後部にOGKのリアキャリアを取り付け、公式の一回り小さい配達バッグを乗せることで、コンパクトに収まる工夫が施されている。また、日焼け対策としてメッシュ素材のハンドルカバーを装着し、夜間用のライトやスマホホルダーも装備するなど、配達を効率よく進めるための実用的なアイデアが紹介されている。

5月の土曜日、気温26度という環境下で昼のピークタイムに稼働を開始。しかし、序盤から注文がなかなか入らない状況が続く。さらに、自転車特有の近距離案件が多く、提示される単価も300円台や400円台という状況が続く。「最低報酬」での配達を繰り返すうちに体力が激しく奪われ、「すでに腹ペコなうです」と本音をこぼした。また、車道を走る際のプレッシャーや、停車中の車を避ける際の恐怖感など、自転車ならではの苦労も具体的に描写されている。

結果として、約3時間の稼働で7件の配達をこなし、売上は2384円、時給換算で約800円という結果に。最後に「ただの筋トレで終わった」と振り返り、電動アシストのないクロスバイクでは太ももの筋肉を激しく消耗することや、ショート案件への対応の難しさを語った。

自転車配達のリアルな実情や疲労度が浮き彫りになる内容は、これからフードデリバリーの配達を始めようと考えている人にとって、貴重な参考資料となりそうだ。

YouTubeの動画内容

01:19

今回使用するクロスバイクと配達用カスタムを紹介
04:39

稼働スタート！自転車配達の厳しい現実
09:08

1件目のピックアップと待ち時間なしの受け取り
15:02

最低単価の連続…鳴らない状況に苦戦
22:27

配達結果と時給800円のまとめ

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