山田杏奈＆青木柚、日体大の人間ピラミッド見ながら舞台あいさつ 「初めての舞台あいさつです」
俳優の山田杏奈と青木柚が16日、都内で行われた 映画『NEW GROUP』（6月12日公開）完成披露上映会に登壇。撮影に協力した日本体育大学体操部の学生たちによる組体操が披露され、「初めての舞台あいさつ」と驚いた。
【全身ショット】白のワンピースが似合う！観客の声に笑顔で応える山田杏奈
同作品は、組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスにあぶり出す。主演を務めるのは山田杏奈。家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生の主人公・愛を演じる。青木柚は、愛のクラスメイトであり、海外帰りで日本の学校の協調性を重んじる集団行動に馴染めない転校生・優を演じる。
青木は撮影で、“その動きをやるだけで恐ろしいものと思える動き”が求められたそう。「僕以上に（学生の）飲み込みがすごく早くて、全員が1つの生き物みたいな感じで襲い掛かってくるような感じが素晴らしい」と学生たちを絶賛。
山田は、組体操の集団が襲いかかる場面について「もっとシュールな気持ちになるかと思ったんですけど、異様な光景すぎて恐怖心があって」と振り返った。
そして、イベントには今作に特別協力で参加した日体大・体操部の学生たちが組体操を披露。主題歌の「new world」（藤原さくら）が流れ、シュールな空気の中、黙々と技を魅せ続けた。山田はまさかの光景に、「初めての舞台あいさつです」と驚いた表情を見せた。
【全身ショット】白のワンピースが似合う！観客の声に笑顔で応える山田杏奈
同作品は、組体操という「集団行動」における人間の行動心理の根底を、コミカルにそしてシリアスにあぶり出す。主演を務めるのは山田杏奈。家族に問題を抱える、引っ込み思案な普通の高校生の主人公・愛を演じる。青木柚は、愛のクラスメイトであり、海外帰りで日本の学校の協調性を重んじる集団行動に馴染めない転校生・優を演じる。
山田は、組体操の集団が襲いかかる場面について「もっとシュールな気持ちになるかと思ったんですけど、異様な光景すぎて恐怖心があって」と振り返った。
そして、イベントには今作に特別協力で参加した日体大・体操部の学生たちが組体操を披露。主題歌の「new world」（藤原さくら）が流れ、シュールな空気の中、黙々と技を魅せ続けた。山田はまさかの光景に、「初めての舞台あいさつです」と驚いた表情を見せた。